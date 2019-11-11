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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикие индейки «терроризируют» жителей американского города (видео)

Они бесцеремонно врываются на частные территории и нападают на людей.

Жители Нью-Джерси уже несколько недель не могут спокойно ходить по улицам. Дело в том, что город захватила стая из двух десятков крупных диких индеек. Ежедневно птицы покидают свое место обитания у озера и направляются инспектировать 55 городских кварталов.

Большой и шумной компанией они бродят по городу, съедают все, что попадается им на пути, разрушают клумбы и украшения во дворах, создают пробки на дорогах, но самое главное — птицы ведут себя крайне агрессивно по отношению к людям.

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Как рассказали местные жители журналистам телекомпании CBSN, иногда они просто не могут выйти на улицу из дома, потому что индейки подкарауливают их у двери и пытаются ущипнуть.

В отчаянии жители города обратились за помощью к местным властям и сотрудникам службы по контролю за животными. Последние порекомендовали отпугивать птиц раскрытыми зонтиками и громкими звуками.

К сожалению, другого законного способа избавиться от надоедливых индеек пока нет. Однако специалисты утверждают, что если птицам создать некомфортные условия, они сами покинут город.

Екатерина Гура

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