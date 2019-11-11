13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикие индейки «терроризируют» жителей американского города (видео)
Они бесцеремонно врываются на частные территории и нападают на людей.
Жители
Большой и шумной компанией они бродят по городу, съедают все, что попадается им на пути, разрушают клумбы и украшения во дворах, создают пробки на дорогах, но самое главное — птицы ведут себя крайне агрессивно по отношению к людям.
Как рассказали местные жители журналистам телекомпании CBSN, иногда они просто не могут выйти на улицу из дома, потому что индейки подкарауливают их у двери и пытаются ущипнуть.
К сожалению, другого законного способа избавиться от надоедливых индеек пока нет. Однако специалисты утверждают, что если птицам создать некомфортные условия, они сами покинут город.
Екатерина Гура