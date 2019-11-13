В Сети делятся снимком «невидимых» снежных барсов

Монгольские пастухи, которые помогают Всемирному фонду дикой природы наблюдать за редкими животными, заметили в горах четырех детенышей снежного барса.
Малыши так хорошо замаскировались среди скал, что увидеть их на снимке может не каждый. Пользователи соцсетей массово делятся снимком и хвастаются, через сколько минут смогли найти всех котят.
Снимок был сделан, пока мать малышей была на охоте. Позже фотограф и исследователь Отгонбаяр Баатаргал сфотографировал всю семью вместе с вернувшейся самкой.
По словам экспертов WWF в Монголии, обычно в одном помете бывают 2 или 3 детеныша снежного барса. 4 котенка рождаются очень редко.