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12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети делятся снимком «невидимых» снежных барсов

Котята слились с пейзажем.

Монгольские пастухи, которые помогают Всемирному фонду дикой природы наблюдать за редкими животными, заметили в горах четырех детенышей снежного барса.

Малыши так хорошо замаскировались среди скал, что увидеть их на снимке может не каждый. Пользователи соцсетей массово делятся снимком и хвастаются, через сколько минут смогли найти всех котят.

Снимок был сделан, пока мать малышей была на охоте. Позже фотограф и исследователь Отгонбаяр Баатаргал сфотографировал всю семью вместе с вернувшейся самкой.

По словам экспертов WWF в Монголии, обычно в одном помете бывают 2 или 3 детеныша снежного барса. 4 котенка рождаются очень редко.

Анна Лысенко

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