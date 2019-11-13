15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иордании художники создают мозаики из стеклянных отходов (видео)
Когда искусство приносит пользу обществу.
Иорданский художник Ахмад Манасрах из города
Таким образом художник не только занимается творчеством, но и вносит свой вклад в избавление мира от мусора, ведь, как известно, для распада стекла требуется от 800 до 4 тысяч лет.
Трудится Ахмад не один — ему помогают ученики, которые также собирают стекло и принимают участие в сборе мозаик. Уже сейчас они создали 6 больших картин и много поделок. Свои работы художники не продают, но выставляют на всеобщее обозрение в мастерской.
Екатерина Гура