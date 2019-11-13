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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иордании художники создают мозаики из стеклянных отходов (видео)

Когда искусство приносит пользу обществу.

Иорданский художник Ахмад Манасрах из города Эз-Зарка создает удивительные мозаики из разноцветного стекла. Материал для своих работ он находит преимущественно на свалках, где собирает интересные экземпляры, которые затем разбивает или разрезает на мелкие детали в своей мастерской.

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Таким образом художник не только занимается творчеством, но и вносит свой вклад в избавление мира от мусора, ведь, как известно, для распада стекла требуется от 800 до 4 тысяч лет.

Трудится Ахмад не один — ему помогают ученики, которые также собирают стекло и принимают участие в сборе мозаик. Уже сейчас они создали 6 больших картин и много поделок. Свои работы художники не продают, но выставляют на всеобщее обозрение в мастерской.

Екатерина Гура

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