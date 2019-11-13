Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне ответили мемами на санкции «Аэрофлота» для толстого кота

Хозяину Виктора требуют вернуть накопленные мили.

История кота Виктора, который оказался слишком упитанным по мнению «Аэрофлота», буквально взбудоражила Сеть. Россияне массово встали на защиту полосатого красавца, требуя от авиакомпании не обижать котиков.

История с Виктором, напомним, началась около недели назад. Россиянин Михаил Галин летел из Риги в родной Владивосток с пересадкой в Москве. С собой он вез своего питомца.

При взвешивании в Москве оказалось, что кот вместе с переноской превышает допустимые для салона 8 кг. Только один Виктор весил десять. По правилам, кота нужно было сдавать в багажный отсек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил не смог расстаться со своим любимцем. Он перенес вылет на следующий день и пришел уже подготовленным — с кошкой Фиби вместо Виктора, которую одолжил у знакомых. Когда разрешение было получено, кошек снова поменяли местами.

Хозяин и кот успешно долетели до Владивостока. На этом бы все и закончилось, но о подмене животного узнали в «Аэрофлоте». Авиакомпания исключила пассажира из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных. Галину аннулировали все накопленные мили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие россияне, узнав о «санкциях», призвали авиакомпанию не обижать упитанных котиков. Сеть накрыло волной мемов, в которых мастера фотошопа обыгрывают не только логотипы и рекламу «Аэрофлота», но и воскрешают давно забытые картинки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктора поддержали не только тысячи простых пользователей, но и банки, службы такси и даже хоккейный клуб. «Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая», — написала команда «Торпедо» на своей странице в соцсети. Они пообещали подарить коту и его хозяину билеты на ближайшие матчи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым женщины
В Россию придут аномальные холода
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Венеция терпит самое сильное наводнение за полвека (фото)
Выдача материнского капитала в России сократилась
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха зимой
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы Звезды посетили столичную премьеру фильма «Предатель»
Авто
Тест Lada Vesta — теперь и с нормальным автоматом! Флагман «АвтоВАЗа» не только получил достойную коробку передач, но ещё и обновился
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Самойлова пожаловалась на трудности четвертой беременности «Отекли даже десны»: заявила жена Джигана
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь