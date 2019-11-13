15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне ответили мемами на санкции «Аэрофлота» для толстого кота
Хозяину Виктора требуют вернуть накопленные мили.
История кота Виктора, который оказался слишком упитанным по мнению «Аэрофлота», буквально взбудоражила Сеть. Россияне массово встали на защиту полосатого красавца, требуя от авиакомпании не обижать котиков.
История с Виктором, напомним, началась около недели назад. Россиянин Михаил Галин летел из Риги в родной Владивосток с пересадкой в Москве. С собой он вез своего питомца.
При взвешивании в Москве оказалось, что кот вместе с переноской превышает допустимые для салона 8 кг. Только один Виктор весил десять. По правилам, кота нужно было сдавать в багажный отсек.
Михаил не смог расстаться со своим любимцем. Он перенес вылет на следующий день и пришел уже подготовленным — с кошкой Фиби вместо Виктора, которую одолжил у знакомых. Когда разрешение было получено, кошек снова поменяли местами.
Хозяин и кот успешно долетели до Владивостока. На этом бы все и закончилось, но о подмене животного узнали в «Аэрофлоте». Авиакомпания исключила пассажира из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных. Галину аннулировали все накопленные мили.
Многие россияне, узнав о «санкциях», призвали авиакомпанию не обижать упитанных котиков. Сеть накрыло волной мемов, в которых мастера фотошопа обыгрывают не только логотипы и рекламу «Аэрофлота», но и воскрешают давно забытые картинки.
Виктора поддержали не только тысячи простых пользователей, но и банки, службы такси и даже хоккейный клуб. «Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая», — написала команда «Торпедо» на своей странице в соцсети. Они пообещали подарить коту и его хозяину билеты на ближайшие матчи.
Анна Лысенко