Британка в один день узнала, что излечилась от рака и выиграла миллион долларов

55-летнюю Линн Прайс из Южного Уэльса вполне можно назвать счастливицей года. В один день она получила сразу две потрясающие новости.
В 2015 году у Линн был диагностирован рак груди. Женщина несколько лет проходила лечение и в октябре 2019 года сдала повторные анализы. В начале ноября она получила письмо из больницы, в котором сообщалось, что лечение подействовало — Линн полностью излечилась от страшной болезни. Не успела женщина прийти в себя от радости, как домой вернулся ее муж, который сообщил, что они выиграли в лотерею чуть более 1 миллиона долларов.
По словам Прайс, между этими двумя новостями прошло не более 10 минут, и ей понадобилось еще несколько часов, чтобы осознать случившееся.
Супруги пока не решили, что делать с таким огромным выигрышем. Изданию The Sun они сообщили, что намерены продолжить работать, однако хотят отправиться в путешествие, чтобы отпраздновать 33-годовщину брака.