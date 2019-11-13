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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Не успели дописать фамилию.

На здании аэропорта Челябинска появилось гигантское слово Игорь, но это не произвол вандалов.

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Надпись на здание поместили по распоряжению властей. По результатам прошлогоднего конкурса аэропорт будет носить имя «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова.

Менять вывеску уже начали, но закончить пока не успели. И пока на терминале красуется одно имя, челябинцы и гости города состязаются в остроумии.

Тем временем рабочие обещают добавить фамилию уже в ближайшее время.

Анна Лысенко

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