17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Не успели дописать фамилию.
На здании аэропорта Челябинска появилось гигантское слово Игорь, но это не произвол вандалов.
Надпись на здание поместили по распоряжению властей. По результатам прошлогоднего конкурса аэропорт будет носить имя «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова.
Менять вывеску уже начали, но закончить пока не успели. И пока на терминале красуется одно имя, челябинцы и гости города состязаются в остроумии.
Тем временем рабочие обещают добавить фамилию уже в ближайшее время.
Анна Лысенко