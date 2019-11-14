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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали загадку доисторического Кинг-Конга

Загадочный примат вдохновил многих режиссеров.

Около 1,9 миллионов лет назад по южному Китаю бродили гигантские приматы, известные как Gigantopithecus blacki. Они достигали 3 метров в высоту и были вдвое крупнее гориллы.

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В 1935 году челюсть такой обезьяны была обнаружена в магазине традиционной медицины в Гонконге, где ее продавали под видом драконьей. Ни черепа, ни других крупных костей Gigantopithecus blacki больше не находили.

До сих пор ученые только делали предположения об этом загадочном виде, пытаясь понять его родословную и ближайших потомков.

Теперь ученые из Копенгагенского университета проанализировали генетическую информацию, извлеченную из зуба доисторического Кинг-Конга. Ближайшим живым родственником вымершего примата оказался орангутанг, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Несмотря на генетическую связь, Gigantopithecus blacki не обязательно был похож на орангутанга, говорят ученые. Извлеченная из зуба информация не дает никакой информации о физиологии и внешнем виде животного.

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Орангутанг

Gigantopithecus blacki вымер около 300 тысяч лет назад. Именно он вдохновил режиссеров и сценаристов, создавших образ Кинг-Конга из одноименных фильмов и короля Луи из последней экранизации «Книги джунглей».

Анна Лысенко

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