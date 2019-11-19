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10:20 (мск)

Объявлены первые счастливчики розыгрыша «Марафон на миллион» от Gloria Jeans

Розыгрыш «Марафон на миллион» от известного бренда одежды Gloria Jeans стартовал по всей стране. Все покупатели до 1 декабря 2019 года смогут участвовать в розыгрыше 1 миллиона рублей, ежедневного розыгрыша смартфонов 11 поколения, путешествий, а еще 2000 призов.

Уже стали известны счастливые обладатели смартфонов 11 поколения — Леонтьева Татьяна из деревни Емелькино (Республика Татарстан), Инна Ян из города Алексин (Тульская область) и Владимир Иванов из города Прохладный (Кабардино-Балкарская республика).

На этой неделе будут объявлены еще 4 победителя, а также с 21 ноября начнется ежедневный розыгрыш путешествий мечты стоимостью 200 тыс. рублей.

Имена всех победителей каждый день появляются на сайте https://1mln.gloria-jeans.ru/.

Поверьте в свою удачу и не упустите шанс выиграть смартфоны 11 поколения, путешествия мечты, 1 миллион рублей и еще множество подарков. Розыгрыш продлится до 1 декабря 2019 года.

Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.

Полные условия акции, количество, сроки и порядок получения призов, а также имена текущих победителей доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.

Совершайте покупки и регистрируйте чеки на сайте, подписывайтесь на Instagram бренда и группу в соцсети «ВКонтакте», чтобы следить за ходом конкурса.

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