Объявлены первые счастливчики розыгрыша «Марафон на миллион» от Gloria Jeans

Уже стали известны счастливые обладатели смартфонов 11 поколения — Леонтьева Татьяна из деревни Емелькино (Республика Татарстан), Инна Ян из города Алексин (Тульская область) и Владимир Иванов из города Прохладный (Кабардино-Балкарская республика).
На этой неделе будут объявлены еще 4 победителя, а также с 21 ноября начнется ежедневный розыгрыш путешествий мечты стоимостью 200 тыс. рублей.
Имена всех победителей каждый день появляются на сайте https://1mln.gloria-jeans.ru/.
Поверьте в свою удачу и не упустите шанс выиграть смартфоны 11 поколения, путешествия мечты, 1 миллион рублей и еще множество подарков. Розыгрыш продлится до 1 декабря 2019 года.
Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.
Полные условия акции, количество, сроки и порядок получения призов, а также имена текущих победителей доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.
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