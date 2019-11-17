15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экстремалы пролетели сквозь Небесные врата (видео)
Впечатляющая отвага.
Два французских спортсмена пролетели через самую высокую естественную арку в мире на реактивных крыльях.
Арка Тяньмэнь, или же Небесные врата находится в Национальном парке горы Тяньмэнь в Китае. Она появилась после землетрясения в 263 году нашей эры, тогда огромный кусок скалы откололся от горы. Сейчас это известная достопримечательность, привлекающая многих туристов.
Винсент Филипп Реффе и Фредерик Ив Фуген спрыгнули с вертолета, подлетели к горе и прошли сквозь арку со скоростью 386 километров в час.
Анна Лысенко