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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремалы пролетели сквозь Небесные врата (видео)

Впечатляющая отвага.

Два французских спортсмена пролетели через самую высокую естественную арку в мире на реактивных крыльях.

Арка Тяньмэнь, или же Небесные врата находится в Национальном парке горы Тяньмэнь в Китае. Она появилась после землетрясения в 263 году нашей эры, тогда огромный кусок скалы откололся от горы. Сейчас это известная достопримечательность, привлекающая многих туристов.

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Винсент Филипп Реффе и Фредерик Ив Фуген спрыгнули с вертолета, подлетели к горе и прошли сквозь арку со скоростью 386 километров в час.

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Анна Лысенко

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