13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бесстрашная австралийка спасла коалу из лесного пожара (видео)
По предварительным данным, в огне погибли сотни животных.
В штате Новый Южный Уэльс на
В середине ноября в Сеть попало видео, как женщина, рискуя своей жизнью, спасает из пожара коалу. Австралийка, которая позже представилась журналистам как Тони, увидела обгоревшее животное на одной из дорог. Коала пересекла проезжую часть и направилась в горящий лес, чтобы забраться на ближайшее дерево.
Женщина остановила машину и, пробираясь сквозь огонь, побежала за животным. Она сняла коалу с дерева, завернула в свою рубашку и облила водой. Она также дала измотанному животному попить, а позже доставила его в центр спасения животных.
Екатерина Гура