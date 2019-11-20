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13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бесстрашная австралийка спасла коалу из лесного пожара (видео)

По предварительным данным, в огне погибли сотни животных.

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В штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии уже несколько недель бушуют лесные пожары. По сообщениям местных СМИ, огнем уничтожено около миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушено более 300 домов. Но хуже всего приходится животным, которые просто не могут самостоятельно выбраться из огненной ловушки.

В середине ноября в Сеть попало видео, как женщина, рискуя своей жизнью, спасает из пожара коалу. Австралийка, которая позже представилась журналистам как Тони, увидела обгоревшее животное на одной из дорог. Коала пересекла проезжую часть и направилась в горящий лес, чтобы забраться на ближайшее дерево.

Женщина остановила машину и, пробираясь сквозь огонь, побежала за животным. Она сняла коалу с дерева, завернула в свою рубашку и облила водой. Она также дала измотанному животному попить, а позже доставила его в центр спасения животных.

Екатерина Гура

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