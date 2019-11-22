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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили под землей тысячелетний корабль викингов

Это стало возможно благодаря современным технологиям.

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На острове Аннейя в Норвегии с помощью георадара археологи обнаружили необычную находку. Под древним могильником рядом с действующей церковью ученые нашли погребенный корабль длиной 17 метров.

Специалисты полагают, что корабль принадлежит викингам, и ему может быть около тысячи лет.
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По словам Кнута Пааше, руководителя отдела цифровой археологии в NIKU и эксперта по кораблям викингов, новая находка является «необычной и захватывающей» и представляет большой интерес для науки. Благодаря современным технологиям такие артефакты помогут больше узнать об эпохе викингов.

Помимо корабля, археологи также обнаружили и следы поселений, но пока не могут сказать, к какому веку они относятся.

Древний корабль был обнаружен с помощью георадара без проведения раскопок и пока доставать его из-под земли ученые не намерены.

Екатерина Гура

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