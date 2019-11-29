Британка решила подарить обручальное кольцо новой подруге своего экс-жениха

В закрытой группе на Facebook, где пользователи делятся необычными обручальными кольцами, появился неожиданный пост. Девушка из Великобритании, которая пожелала остаться неизвестной, опубликовала фото своего помолвочного кольца из белого золота с бриллиантами и предложила пользователям купить украшение «за 10 или 5 долларов».
В комментариях она пояснила, что ей не важны деньги — она просто хочет избавиться от драгоценности. Как оказалось, она поймала своего жениха на измене и разорвала помолвку. Спустя время, несостоявшаяся невеста связалась с новой возлюбленной своего бывшего и предложила ей забрать помолвочное кольцо бесплатно в качестве бонуса со словами: «Тебе же нравится то, что принадлежит мне».
Британка отметила, что девушка почему-то отказалась от щедрого подарка, а потому сейчас она просто хочет избавиться от кольца.