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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Депутатам в Японии раздали складные шлемы на случай землетрясения

Они сделаны из пластика и фольги.

В конце ноября в японском парламенте депутаты, помимо прочего, обсудили тему безопасности. Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима вместе с военными рассказал коллегам, как нужно действовать в случае землетрясения, которые довольно часто «раскачивают» страну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Депутатам также раздали пластиковые складные шлемы на случай, если землетресение произойдет прямо во время заседания. Осима лично провел инструктаж и показал чиновникам, как нужно надевать защитную каску.

Екатерина Гура

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