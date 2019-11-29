13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Депутатам в Японии раздали складные шлемы на случай землетрясения
Они сделаны из пластика и фольги.
В конце ноября в японском парламенте депутаты, помимо прочего, обсудили тему безопасности. Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима вместе с военными рассказал коллегам, как нужно действовать в случае землетрясения, которые довольно часто «раскачивают» страну.
Депутатам также раздали пластиковые складные шлемы на случай, если землетресение произойдет прямо во время заседания. Осима лично провел инструктаж и показал чиновникам, как нужно надевать защитную каску.
Екатерина Гура