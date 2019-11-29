16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, как россияне готовятся к Новому году
Каждый десятый уже купил подарки.
На Новый год россияне дарят подарки прежде всего родителям, меньше половины наших сограждан делают сюрпризы детям и только незначительная часть одаривает коллег, показало исследование Mail.ru Group и ResearchMe.
69% семейных людей сделают подарок супругам, а 44% — друзьям, показал опрос, проведенный среди 5900 пользователей рунета из всех федеральных округов РФ. 5% опрошенных не будут покупать подарки на Новый год вообще.
Из тех, кто готовится к празднику, 38% уже спланировали идеи подарков на Новый год, а каждый десятый респондент уже купил. 28% будут выбирать подарки за месяц до праздника, 26% — за две недели, а 16% — неделю до торжества.
Самым популярным подарком для второй половинки остаются ювелирные изделия (27%), аксессуары (27%), косметика и парфюмерия (23%), электроника и гаджеты (20%).
Родителям россияне планируют дарить сувениры (29%), косметику и парфюмерию (27%), бытовую технику (22%). Для детей среди популярных подарков не только детские товары, но и гаджеты. Друзьям, коллегам и остальным родственникам достанутся в основном сувениры.
В поисках подарков к Новому году россияне стали чаще заходить на сайты, посвященные электронике, фото, компьютерной технике и товарам для детей. Интерес к этим товарам в преддверии праздника вырастает примерно в полтора раза.
32% россиян готовы потратить на подарки от 2 до 5 тысяч рублей, 21% потратит не больше 2 тысяч рублей, 20% готовы выложить до 10 тысяч рублей, показал опрос. При этом женщины собираются тратить на подарки меньше, чем мужчины.