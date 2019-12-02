17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыта загадка лодки-призрака на солнечных батареях
Все дело в экологии, дорогой ипотеке и бездомных молодых людях.
Более трех лет ушло у репортеров и специалистов из береговой охраны из западной Ирландии, чтобы разгадать тайну загадочного судна, выброшенного на берег в графстве Мейо в 2016 году.
Однажды ночью местный житель увидел на берегу непонятно откуда взявшийся плавучий дом, оснащенный солнечными батареями. В похожем на автофургон судне, построенном из дерева, никого не было, сообщает CNN.
Несмотря на резонанс в СМИ, хозяин лодки так и не объявился. Но внутри обнаружилась подсказка. На стене плавучего дома было написано сообщение: «Я, Рик Смолл, жертвую эту постройку бездомным молодым людям, чтобы дать им лучшую жизнь, которую в Ньюфаундленде решили не создавать! Никакой аренды, никакой ипотеки…».
Члены подразделения береговой охраны и местное сообщество в конечном итоге отремонтировали судно и пожертвовали его городскому саду в Бингхемстауне.
И вот недавно с одним из офицеров береговой охраны связался канадский журналист, который сообщил, что разгадал тайну создателя
Рик Смолл оказался 62-летним канадским изобретателем. Он спроектировал странное судно, чтобы повышать осведомленность людей об изменении климата. Смолл планировал, что отправится в путешествие из Ньюфаундленда через Северный Ледовитый океан и обратно, чтобы продемонстрировать, как исчезает морской лед. Ему так и не удалось совершить плавание, и в итоге изобретатель решил пожертвовать корабль нуждающимся в жилье.
Как лодка оказалась в Атлантическом океане, все еще остается загадкой. Потерянный дом никто не разыскивал, и когда именно он исчез, тоже не известно. А творец судна пошутил: он проделал хорошую работу, раз плавучий дом до сих пор не потонул.
Анна Лысенко