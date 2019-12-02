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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыта загадка лодки-призрака на солнечных батареях

Все дело в экологии, дорогой ипотеке и бездомных молодых людях.

Более трех лет ушло у репортеров и специалистов из береговой охраны из западной Ирландии, чтобы разгадать тайну загадочного судна, выброшенного на берег в графстве Мейо в 2016 году.

Однажды ночью местный житель увидел на берегу непонятно откуда взявшийся плавучий дом, оснащенный солнечными батареями. В похожем на автофургон судне, построенном из дерева, никого не было, сообщает CNN.

Несмотря на резонанс в СМИ, хозяин лодки так и не объявился. Но внутри обнаружилась подсказка. На стене плавучего дома было написано сообщение: «Я, Рик Смолл, жертвую эту постройку бездомным молодым людям, чтобы дать им лучшую жизнь, которую в Ньюфаундленде решили не создавать! Никакой аренды, никакой ипотеки…».

Стало очевидно, что лодка преодолела больше 3,2 тысяч км по Атлантическому океану, прибыв в Ирландию из Канады. Но на этом открытия и закончились. Кем был Рик Смолл и что вдохновило его соорудить странный плавучий дом, оставалось загадкой.

Члены подразделения береговой охраны и местное сообщество в конечном итоге отремонтировали судно и пожертвовали его городскому саду в Бингхемстауне.

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И вот недавно с одним из офицеров береговой охраны связался канадский журналист, который сообщил, что разгадал тайну создателя лодки-призрака.

Рик Смолл оказался 62-летним канадским изобретателем. Он спроектировал странное судно, чтобы повышать осведомленность людей об изменении климата. Смолл планировал, что отправится в путешествие из Ньюфаундленда через Северный Ледовитый океан и обратно, чтобы продемонстрировать, как исчезает морской лед. Ему так и не удалось совершить плавание, и в итоге изобретатель решил пожертвовать корабль нуждающимся в жилье.

Как лодка оказалась в Атлантическом океане, все еще остается загадкой. Потерянный дом никто не разыскивал, и когда именно он исчез, тоже не известно. А творец судна пошутил: он проделал хорошую работу, раз плавучий дом до сих пор не потонул.

Анна Лысенко

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