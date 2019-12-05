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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина воссоздал фото 20-летней давности со своими друзьями

И кое-кто совсем не изменился.

Пользователь Reddit с ником R-Tighty-L-Loosey опубликовал на ресурсе забавный коллаж из трех фото, где изображен он и пятеро его друзей. Парень уточнил, что первое и последнее фото сделаны с разницей в 20 лет.

20 years of friendship from r/pics

Пользователи Reddit пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что парень в кепке будто вообще перестал расти и совсем не изменился с возрастом.

Однако, как бы ни пытались друзья сохранить детали, на последнем фото появились новые напитки. Пользователи заметили, что вместо Sprite на столе стоит 7Up, а вместо обычного молока — соевое. Но главное — все герои фото по-прежнему являются лучшими друзьями.

Екатерина Гура

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