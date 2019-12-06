20:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка носила одинаковую одежду, чтобы узнать реакцию окружающих
И результаты ее удивили.
В этот раз Чан вдохновилась фильмом «Дьявол носит Prada». Ее впечатлило, что главная героиня Энди, собираясь на важное собеседование, совсем не позаботилась о своем внешнем виде, а на сборы потратила всего 15 минут.
Шерил отметила, что для нее очень важно всегда выглядеть хорошо, а потому она решила узнать, как поведут себя окружающие, если она в течение недели будет носить один и тот же наряд. Эксперимент длился пять рабочих дней, во время которых Чан носила кеды, джинсовые шорты и футболку с двумя комплектами накладных виниловых рукавов (из соображений гигиены).
Первый день для всех прошел как обычно, а вот во второй день Чан ждала шуточек и комментариев по поводу того же наряда. Но зря, никто ей не сказал ни слова.
На третий день Чан начала смущаться своего внешнего вида. По ее словам, она должна была записать важный видеоролик о шопинге и на фоне коллег выглядела глупо.
На четвертый день девушка начала смущаться несвежести одежды, но и тут никто не проявил к ней интереса. Чтобы спровоцировать коллег, Чан сделала несколько фото и опубликовала их в соцсети. Но все без результата. Пятый день также не принес ничего нового, но она была рада закончить эксперимент.
«На самом же деле, никому нет дела до вашего внешнего вида. Все заняты исключительно собственными делами», — написала Чан в своей статье.
Екатерина Гура