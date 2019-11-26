17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка ради эксперимента прожила один день как ее бабушка
У пожилой женщины оказалось очень плотное расписание.
Журналистка Криста Торрес, работающая в развлекательном издании BuzzFeed, готовится отмечать 90-летний юбилей своей бабушки Глэдис. Кристе стало интересно узнать, чем в таком солидном возрасте занимается ее бабуля, а потому она решила провести эксперимент и на 24 часа переселилась к ней. Своими наблюдениями журналистка поделилась с читателями.
Как оказалось, ее 89-летняя бабушка (у которой есть 28 внуков и 26 правнуков) ведет очень активный образ жизни. Она встает в 6 утра, делает макияж, завтракает и едет в церковь. По словам внучки, пожилая женщина так хорошо водит машину, что ей бы позавидовали и молодые. Интересно, что по четвергам вместо церкви Глэдис посещает салон красоты, где делает укладку, которой ей хватает на всю неделю.
В 10 часов утра бабушка Кристы любит смотреть телешоу The View, а после него около получаса разгадывает кроссворды. В 11:45 Глэдис навещает знакомых в доме престарелых. Там она проводит около двух часов за разговорами и настольными играми.
На обед бабушка предпочитает вкусную, но не очень полезную пищу — несколько кусочков пиццы и десерт. Затем — обязательный послеобеденный сон. Также старушка проводит занятия в кулинарном классе несколько раз в неделю, любит навещать своих внуков и правнуков и почти ежедневно ездит на кладбище, чтобы помолиться за умерших родственников и друзей.
По вечерам Глэдис любит сидеть на крыльце своего дома, дышать свежим воздухом и наблюдать за людьми. После этого бабушка ужинает, немного смотрит телевизор и ложится спать около десяти часов вечера.
Все это Криста проделала вместе с бабушкой. Девушка отметила, что это был незабываемый опыт и совершенно чудесный день, наполненный разными событиями и встречами. По словам журналистки, он полностью перевернул ее отношение к жизни. Девушка поняла, насколько важно иногда остановиться и просто
Екатерина Гура