Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
1630 лет назад пала Берлинская стена
17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналистка ради эксперимента прожила один день как ее бабушка

У пожилой женщины оказалось очень плотное расписание.

Журналистка Криста Торрес, работающая в развлекательном издании BuzzFeed, готовится отмечать 90-летний юбилей своей бабушки Глэдис. Кристе стало интересно узнать, чем в таком солидном возрасте занимается ее бабуля, а потому она решила провести эксперимент и на 24 часа переселилась к ней. Своими наблюдениями журналистка поделилась с читателями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как оказалось, ее 89-летняя бабушка (у которой есть 28 внуков и 26 правнуков) ведет очень активный образ жизни. Она встает в 6 утра, делает макияж, завтракает и едет в церковь. По словам внучки, пожилая женщина так хорошо водит машину, что ей бы позавидовали и молодые. Интересно, что по четвергам вместо церкви Глэдис посещает салон красоты, где делает укладку, которой ей хватает на всю неделю.

Новость
Перенеслись в прошлое: семейная пара продолжает жить в XIX веке

В 10 часов утра бабушка Кристы любит смотреть телешоу The View, а после него около получаса разгадывает кроссворды. В 11:45 Глэдис навещает знакомых в доме престарелых. Там она проводит около двух часов за разговорами и настольными играми.

На обед бабушка предпочитает вкусную, но не очень полезную пищу — несколько кусочков пиццы и десерт. Затем — обязательный послеобеденный сон. Также старушка проводит занятия в кулинарном классе несколько раз в неделю, любит навещать своих внуков и правнуков и почти ежедневно ездит на кладбище, чтобы помолиться за умерших родственников и друзей.

По вечерам Глэдис любит сидеть на крыльце своего дома, дышать свежим воздухом и наблюдать за людьми. После этого бабушка ужинает, немного смотрит телевизор и ложится спать около десяти часов вечера.

Все это Криста проделала вместе с бабушкой. Девушка отметила, что это был незабываемый опыт и совершенно чудесный день, наполненный разными событиями и встречами. По словам журналистки, он полностью перевернул ее отношение к жизни. Девушка поняла, насколько важно иногда остановиться и просто чем-то себя порадовать.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей
Названы лучшие российские города по качеству жизни
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
Фотограф показал выразительные портреты исчезающих птиц
В квартиру жительницы Воркуты через вентиляцию пришел енот
Девочка с аномально узкими ногами запутала пользователей Сети
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе Актриса пожаловалась на некомфортные условия работы на новом проекте
Горячие темы на Авто
Чаевые заправщикам 166
Шаурма или шаверма? 137
Пиратство 129
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 96
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как не упустить ребёнка или вопросы воспитания 278
учитель всегда прав? 178
Подарок мужу на Новый год 174
Самые нелепые фингалы. 128
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь