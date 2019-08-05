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12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский дедушка покорил пользователей Сети невероятно милым видео

Не каждый дедушка может так позаботиться о внучке.

Британка Айла Винтер-Уайт поделилась в Twitter трогательным видео со своим 72-летним дедушкой Китом, явно не ожидая, что этот ролик сделает его звездой интернета.

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Девушка рассказала, что перенесла тяжелую операцию по реконструкции тазовой кости. Во время периода реабилитации за ней ухаживали бабушка с дедушкой. Чтобы отвлечь внучку от сильных болей, дедушка выбрал необычный способ — устроил небольшой салон красоты и принялся красить ей ногти.

Мои бабушка с дедушкой ухаживают за мной после операции, и мой дед сказал, что хочет меня немного развеселить. Он признался, что вот уже 30 лет красит бабушке ногти, и предложил накрасить и мне, так что я не могу не поделиться. «Сколько тебе слоев наносить?»

Кит рассказал, что уже 30 лет красит ногти своей супруге, так что беспокоится за качество маникюра не стоит.

Видео процесса Айла сняла на видео и опубликовала в соцсети. И пользователи Twitter моментально влюбились в заботливого британского дедушку.

Он такой милый, что я сейчас расплачусь.
Твоя бабушка нашла настоящую любовь, и я всю жизнь буду завидовать.
Мне нужен такой мужчина.
Я бы хотела иметь такого дедулю. Надеюсь, у меня когда-нибудь тоже будут такие отношения.
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