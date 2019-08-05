12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский дедушка покорил пользователей Сети невероятно милым видео
Не каждый дедушка может так позаботиться о внучке.
Британка Айла
Девушка рассказала, что перенесла тяжелую операцию по реконструкции тазовой кости. Во время периода реабилитации за ней ухаживали бабушка с дедушкой. Чтобы отвлечь внучку от сильных болей, дедушка выбрал необычный способ — устроил небольшой салон красоты и принялся красить ей ногти.
Кит рассказал, что уже 30 лет красит ногти своей супруге, так что беспокоится за качество маникюра не стоит.
Видео процесса Айла сняла на видео и опубликовала в соцсети. И пользователи Twitter моментально влюбились в заботливого британского дедушку.