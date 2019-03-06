Перенеслись в прошлое: семейная пара продолжает жить в XIX веке
У них нет современной техники, зато много антиквариата.
У них нет современной техники, зато много антиквариата.
Сара и Габриэль Крисманы — это одна из самых необычных пар в США. Супругов настолько очаровал быт и атмосфера XIX века, что они решили проигнорировать все достижения современной цивилизации и остаться в прошлом.
Около 10 лет назад они начали коллекционировать старые книги, открытки и журналы, затем к этому добавились посуда и различный антиквариат, а потом и одежда. Их настолько увлекло прошлое, что постепенно они перестроили всю свою жизнь под стиль викторианской эпохи.
Сейчас Сара и Габриэль живут в старом особняке 1880-х годов, который они обставили с учетом специфики того времени. Сара ежедневно надевает корсет и соответствующие наряды (что-то она покупает в специальных винтажных магазинах, а что
Несмотря на то, что электричество в их доме есть, Сара и Габриэль используют лампочки старого образца. По вечерам они включают масляные лампы, а в холодное время года достают газовые и керосиновые обогреватели.
Габриэль работает в магазине велосипедов, а Сара пишет книги о викторианской эпохе, с которой она так хорошо знакома. Кроме того, супруги работают с писателями и кинорежиссерами в качестве консультантов по XIX веку, читают лекции и проводят
Единственное от чего Крисманам не удалось отказаться — компьютер. Сара использует его для набора своих текстов (издатели не принимают рукописи), а также ведет страничку на Facebook, где рассказывает о своей необычной жизни и рекламирует книги и лекции.