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14:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Перенеслись в прошлое: семейная пара продолжает жить в XIX веке

У них нет современной техники, зато много антиквариата.

Сара и Габриэль Крисманы — это одна из самых необычных пар в США. Супругов настолько очаровал быт и атмосфера XIX века, что они решили проигнорировать все достижения современной цивилизации и остаться в прошлом.

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Около 10 лет назад они начали коллекционировать старые книги, открытки и журналы, затем к этому добавились посуда и различный антиквариат, а потом и одежда. Их настолько увлекло прошлое, что постепенно они перестроили всю свою жизнь под стиль викторианской эпохи.

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Сейчас Сара и Габриэль живут в старом особняке 1880-х годов, который они обставили с учетом специфики того времени. Сара ежедневно надевает корсет и соответствующие наряды (что-то она покупает в специальных винтажных магазинах, а что-то шьет сама). Холодильник супруги заменили на ящик со льдом, а всю еду они готовят с помощью специальных приспособлений и по рецептам из старинной кулинарной книги. Они оба не имеют мобильных телефонов и повсюду передвигаются на ретровелосипедах.

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Несмотря на то, что электричество в их доме есть, Сара и Габриэль используют лампочки старого образца. По вечерам они включают масляные лампы, а в холодное время года достают газовые и керосиновые обогреватели.

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Габриэль работает в магазине велосипедов, а Сара пишет книги о викторианской эпохе, с которой она так хорошо знакома. Кроме того, супруги работают с писателями и кинорежиссерами в качестве консультантов по XIX веку, читают лекции и проводят мастер-классы для желающих.

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Единственное от чего Крисманам не удалось отказаться — компьютер. Сара использует его для набора своих текстов (издатели не принимают рукописи), а также ведет страничку на Facebook, где рассказывает о своей необычной жизни и рекламирует книги и лекции.

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