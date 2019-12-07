13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: растения «кричат» от стресса
И другие растения и некоторые животные их слышат.
Растения, испытывающие стресс от засухи или физического повреждения, могут испускать ультразвуковые «крики», показало новое исследование израильских ученых.
Исследователи из
Страдающие от засухи томаты издавали в среднем около 35 ультразвуковых сигналов в час, а растения с обрезанными стеблями производили около 25 сигналов. Пораженный засухой табак издавал около 11 сигналов в час, а срезанный — около 15 звуков одновременно. Для сравнения, неповрежденные растения издавали меньше одного звука в час.
Сигналы растений появлялись благодаря кавитации. Это процесс образования пузырьков в жидкой среде. Пузырьки в стеблях вызывают вибрации, которые распространяются не только по растению, но и по воздуху.
Услышать эти «крики» человек не может, так как растения издают звуки на высокой частоте в диапазоне от 20 до 100 килогерц, говорится в статье, опубликованной в bioRxiv. Но некоторые животные и другие растения вполне способны распознать эти сигналы тревоги.
По словам исследователей, их открытие может быть использовано в сельском хозяйстве, если удастся изготовить недорогие в производстве датчики. Так можно будет вовремя оказывать помощь посевам, страдающим от засухи.
Анна Лысенко