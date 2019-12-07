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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: растения «кричат» от стресса

И другие растения и некоторые животные их слышат.

Источник: Reuters

Растения, испытывающие стресс от засухи или физического повреждения, могут испускать ультразвуковые «крики», показало новое исследование израильских ученых.

Исследователи из Тель-Авивского университета уловили эти сигналы, установив чувствительные микрофоны на расстоянии 10 см от стеблей томатов и табака.

Записи показали, что различные виды растений издают разные звуки с различной скоростью, в зависимости от вида повреждения.

Страдающие от засухи томаты издавали в среднем около 35 ультразвуковых сигналов в час, а растения с обрезанными стеблями производили около 25 сигналов. Пораженный засухой табак издавал около 11 сигналов в час, а срезанный — около 15 звуков одновременно. Для сравнения, неповрежденные растения издавали меньше одного звука в час.

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Сигналы растений появлялись благодаря кавитации. Это процесс образования пузырьков в жидкой среде. Пузырьки в стеблях вызывают вибрации, которые распространяются не только по растению, но и по воздуху.

Услышать эти «крики» человек не может, так как растения издают звуки на высокой частоте в диапазоне от 20 до 100 килогерц, говорится в статье, опубликованной в bioRxiv. Но некоторые животные и другие растения вполне способны распознать эти сигналы тревоги.

По словам исследователей, их открытие может быть использовано в сельском хозяйстве, если удастся изготовить недорогие в производстве датчики. Так можно будет вовремя оказывать помощь посевам, страдающим от засухи.

Анна Лысенко

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