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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Легендарный немецкий крейсер нашли на дне Атлантики

Он хорошо сохранился.

Немецкий броненосный крейсер «Шарнхорст» времён Первой мировой войны найден недалеко от Фолклендских островов, где он затонул в 1914 году.

«Шарнхорст» служил в качестве флагманского корабля Восточно-Азиатской крейсерской эскадры. Он участвовал в бою при Коронеле, где уничтожил британский крейсер «Гуд Хоуп».

Корабль со всей командой и штабом адмирала Максимилиана Шпее был затоплен британцами в бою у Фолклендских островов 8 декабря 1914 года. Из 860 человек, находившихся на борту, никто не выжил.

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Используя гидролокатор, морские археологи с корабля Seabed Constructor обнаружили корабль на глубине 1,6 км в 100 морских милях к юго-востоку от Порт-Стэнли, административного центра Фолклендских островов. Они отправили к судну подводный аппарат, чтобы сделать видеозапись.

«Шарнхорст» хорошо сохранился, говорят исследователи. Власти Фолклендских островов уже пообещали, что это место будет защищено законом.

Впервые «Шарнхорст» попытались найти в декабре 2014 года, но безрезультатно. Поиски возобновились в прошлом месяце с использованием современного оборудования.

Поражение «Шарнхорста» и его эскадры эксперты называют решающим морским сражением на ранних этапах Первой мировой войны.

Анна Лысенко

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