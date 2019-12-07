Легендарный немецкий крейсер нашли на дне Атлантики

Немецкий броненосный крейсер «Шарнхорст» времён Первой мировой войны найден недалеко от Фолклендских островов, где он затонул в 1914 году.
«Шарнхорст» служил в качестве флагманского корабля Восточно-Азиатской крейсерской эскадры. Он участвовал в бою при Коронеле, где уничтожил британский крейсер «Гуд Хоуп».
Корабль со всей командой и штабом адмирала Максимилиана Шпее был затоплен британцами в бою у Фолклендских островов 8 декабря 1914 года. Из 860 человек, находившихся на борту, никто не выжил.
Используя гидролокатор, морские археологи с корабля Seabed Constructor обнаружили корабль на глубине 1,6 км в 100 морских милях к юго-востоку от Порт-Стэнли, административного центра Фолклендских островов. Они отправили к судну подводный аппарат, чтобы сделать видеозапись.
«Шарнхорст» хорошо сохранился, говорят исследователи. Власти Фолклендских островов уже пообещали, что это место будет защищено законом.
Впервые «Шарнхорст» попытались найти в декабре 2014 года, но безрезультатно. Поиски возобновились в прошлом месяце с использованием современного оборудования.
Поражение «Шарнхорста» и его эскадры эксперты называют решающим морским сражением на ранних этапах Первой мировой войны.