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13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили затонувшее римское судно с уникальным грузом внутри

На корабле находились тысячи амфор.

Исследователи из университета Патри сделали удивительную находку неподалеку от острова Кефалония в Греции. На дне Ионического моря они нашли затонувший римский корабль, внутри которого находились 6 тысяч глиняных амфор, использовавшихся для хранения вина и оливкового масла.

Внимательно изучив амфоры, ученые пришли к выводу, что корабль затонул примерно между 1 столетием до нашей эры и 1 столетием нашей эры.

Благодаря этой уникальной находке исследователи смогут детальней изучить жизнь людей, живших в этом районе во время правления Римской империи.

Найденный корабль имеет длину 34 метра и ширину 13 метров. На данный момент он является самым большим римским кораблем, найденными в восточной части Средиземного моря.

Екатерина Гура

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