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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дороге в Уэльсе обнаружили три сотни мертвых скворцов

Власти уже расследуют инцидент.

Около 300 мертвых птиц было найдено на проезжей части на острове Англси в Северном Уэльсе, сообщает Unilad.

Их заметила местная жительница Ханна Стивенс. Часом ранее женщина по дороге к врачу видела стаю скворцов, кружащих в небе. Птицы садились на дорогу и что-то клевали, рассказала она. Когда Стивенс возвращалась с приема, птицы уже были мертвы.

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Ханна рассказала о происшествии другу Дафидду Эдвардсу. Он попытался их пересчитать, дошел до 150 и сдался, потому что птиц минимум в два раза больше. Мужчина сообщил об инциденте в службы по охране животных, которые должны прояснить ситуацию.

Анна Лысенко

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