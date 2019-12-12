11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дороге в Уэльсе обнаружили три сотни мертвых скворцов
Власти уже расследуют инцидент.
Около 300 мертвых птиц было найдено на проезжей части на острове Англси в Северном Уэльсе, сообщает Unilad.
Их заметила местная жительница Ханна Стивенс. Часом ранее женщина по дороге к врачу видела стаю скворцов, кружащих в небе. Птицы садились на дорогу и
Ханна рассказала о происшествии другу Дафидду Эдвардсу. Он попытался их пересчитать, дошел до 150 и сдался, потому что птиц минимум в два раза больше. Мужчина сообщил об инциденте в службы по охране животных, которые должны прояснить ситуацию.
Анна Лысенко