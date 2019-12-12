14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собиратель мусора нашел амбру на 700 тысяч долларов
Большая удача.
Житель Таиланда Сурачет Чанчу прогуливался утром по пляжу в поисках мусора, который можно сдать на переработку. Но вместо пластика или стекла он обнаружил внушительный кусок амбры.
Находка весом почти 17 кг была сделана в провинции Сонгкхла на юге страны, сообщает Daily Mail. Исходя из рыночной стоимости, журналисты оценили ее в 500−700 тысяч долларов. Но сам Чанчу ждет чиновников, чтобы они назвали точную цену.
Амбра — ценное воскоподобное вещество, которое закупается парфюмерами для изготовления элитных духов. Оно образуется в пищеварительном тракте кашалотов в ответ на раздражение слизистой кишечника роговыми клювами проглоченных кальмаров. Единственным источником амбры служат находки ее кусков, выброшенных морем. Такие комки могут плавать в океанах больше 100 лет.
Анна Лысенко