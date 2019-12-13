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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Историки обнаружили одну из первых в истории фотографий Стоунхенджа

Она была сделана в 1875 году.

Специалисты из британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам «Английское наследие» несколько месяцев назад попросили людей прислать им снимки, сделанные возле Стоунхенджа. 150 самых интересных карточек стали основой для выставки «Мой Стоунхендж», которая открылась в музее памятника 12 декабря и продлится до конца августа следующего года.

Самое любопытное заключается в том, что историкам удалось обнаружить один из самых старых семейных снимков, сделанных в Стоунхендже — фото сейчас 144 года.

На нем изображена семья из девяти человек, сидящих в нарядной одежде прямо на камнях. На фото также можно увидеть коврик для пикника и бутылку шампанского.

Как говорят историки, это не просто очень старый снимок, но и довольно редкий.

По этому фото можно сделать вывод, что и в XIX веке Стоунхендж был популярным местом. Судя по всему, здесь люди собирались на воскресные пикники, пишет Metro.

Екатерина Гура

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