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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В лондонском музее показали первую в мире рождественскую открытку (видео)

Напечатали ее еще в 1843 году.

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В музее Чарльза Диккенса в Лондоне открылась праздничная зимняя выставка. Среди всех экземпляров особо интересен один — первая в мире рождественская открытка с надписью «Веселого Рождества и счастливого Нового года вам».

Поздравительную карточку разработал предприниматель Генри Коул, который в начале 1840-х годов участвовал в почтовой реформе. Тогда, накануне праздников, ему пришла в голову идея создать специальную открытку, которую можно было бы купить в почтовых отделениях, а затем отправить друзьям и родственникам по всей стране.

Дизайн Коул заказал иллюстратору Джону Каллкоту.

На открытке, напечатанной в 1843 году, изображена семья, поднявшая бокалы за праздничным столом. Несмотря на то, что это типографская печать, раскрашена карточка вручную.

Любопытно, что спросом открытка не пользовалась. Ее напечатали тиражом в тысячу штук, но распродать все так и не смогли, даже несмотря на низкую по тем временам цену — один шиллинг (это примерно 10 рублей по сегодняшнему курсу). Теперь такие карточки бесценны. Сейчас сохранилась всего 21 штука, и все они находятся в частных коллекциях. Эту, например, музею Диккенса в Лондоне одолжил дилер из Сан-Франциско.

Увидеть первую в мире рождественскую открытку все желающие могут на выставке в музее Диккенса. Работать она будет до 19 апреля.

Екатерина Гура

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