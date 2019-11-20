14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В лондонском музее показали первую в мире рождественскую открытку (видео)
Напечатали ее еще в 1843 году.
В музее Чарльза Диккенса в Лондоне открылась праздничная зимняя выставка. Среди всех экземпляров особо интересен один — первая в мире рождественская открытка с надписью «Веселого Рождества и счастливого Нового года вам».
Поздравительную карточку разработал предприниматель Генри Коул, который в начале 1840-х годов участвовал в почтовой реформе. Тогда, накануне праздников, ему пришла в голову идея создать специальную открытку, которую можно было бы купить в почтовых отделениях, а затем отправить друзьям и родственникам по всей стране.
Дизайн Коул заказал иллюстратору Джону Каллкоту.
Любопытно, что спросом открытка не пользовалась. Ее напечатали тиражом в тысячу штук, но распродать все так и не смогли, даже несмотря на низкую по тем временам цену — один шиллинг (это примерно 10 рублей по сегодняшнему курсу). Теперь такие карточки бесценны. Сейчас сохранилась всего 21 штука, и все они находятся в частных коллекциях. Эту, например, музею Диккенса в Лондоне одолжил дилер из
Увидеть первую в мире рождественскую открытку все желающие могут на выставке в музее Диккенса. Работать она будет до 19 апреля.
Екатерина Гура