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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермер решил найти для своей утки кавалера по объявлению

И, кажется, крылатый жених уже нашелся.

Фермер из американского штата Мэн по имени Крис Моррис решил во что бы то ни стало найти кавалера для своей одинокой уточки по имени Желтая. Не так давно на ферму забежала дикая рысь и растерзала двух уток. Оставшись без пары, Желтая утка начала сильно горевать. Она перестала гулять с курами и начала жалобно крякать по ночам.

Чтобы помочь своей питомице справиться с горем, Моррис решил познакомить ее с новым селезнем. Причем сделал это оригинальным способом, пишет Bangor Daily News.

На доске объявлений кооператива Blue Hill Моррис повесил объявление, в котором написал, что ищет партнера для своей грустной и одинокой уточки.

Он добавил, что ищет селезня только с серьезными намерениями.

И это сработало. На объявление ответила Сэйди Грин, которая уже связалась с мужчиной и предложила ему самому выбрать подходящего жениха для Желтой уточки на ее ферме.

Журналистам Сэйди пояснила, что утки выбирают себе пару раз и на всю жизнь, но они не однолюбы, а потому она очень надеется на удачный исход событий.

Моррис и Грин намерены познакомить своих уток в ближайшее время.

Екатерина Гура

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