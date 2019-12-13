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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали гриб, похожий на огромный кусок сыра

Говорят, он очень вкусный.

Пользователь Reddit с ником kfranky из Германии опубликовал на ресурсе фото круглого белого предмета. Как пояснил автор, это гигантский гриб вида головач, который в лесу нашла его сестра.

Эти съедобные грибы растут в основном в Западной Европе и отличаются своими внушительными размерами. Они могут достигать в диаметре полуметра, а их средний вес может быть около двух с половиной килограммов.

Фото реддитора привлекло внимание пользователей и очень их удивило. За считанные часы пост стал вирусным и перекочевал в другие соцсети.

В комментариях, многие признавались, что не знали о существовании такого гриба. Даже после объяснения некоторые пользователи настаивали, что на фото изображен кусок моцареллы или глина.

Екатерина Гура

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