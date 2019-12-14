13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кота, пропавшего в аэропорту, нашли спустя 2 месяца
Чудо незадолго до Рождества.
Американка Молли Макфадден воссоединилась со своим любимым котом спустя два месяца после того, как он бесследно исчез в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, сообщает Fox News.
В начале октября девушка летела из Германии в США. Кот Майло в это время, по правилам перелетов, находился в багажном отсеке. Прилетев, Макфадден отправилась получать багаж, но кота в переноске не было.
Сотрудники аэропорта и служба по спасению животных проводили в аэропорту ежедневные обыски, расставляли кошачьи ловушки и даже привлекали поисковых собак, но безрезультатно. Пост о помощи в соцсетях тоже ничего не дал — трехлетний Майло исчез бесследно.
Спустя месяц с девушкой связались местные чиновники и сообщили, что кота видели на территории аэропорта, но поймать его никто не смог. Животное убежало в близлежащий лес.
Наконец спустя два месяца команда волонтеров выследила животное. Макфадден опубликовала в сети фото найденного любимца. «Угадайте, кто дома на праздники!» — написала она.
История поисков Майло стала вирусной в соцсетях. За развитием событий следили тысячи сочувствующих не только в США, но и Германии.
Анна Лысенко