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13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кота, пропавшего в аэропорту, нашли спустя 2 месяца

Чудо незадолго до Рождества.

Американка Молли Макфадден воссоединилась со своим любимым котом спустя два месяца после того, как он бесследно исчез в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, сообщает Fox News.

В начале октября девушка летела из Германии в США. Кот Майло в это время, по правилам перелетов, находился в багажном отсеке. Прилетев, Макфадден отправилась получать багаж, но кота в переноске не было.

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Сотрудники аэропорта и служба по спасению животных проводили в аэропорту ежедневные обыски, расставляли кошачьи ловушки и даже привлекали поисковых собак, но безрезультатно. Пост о помощи в соцсетях тоже ничего не дал — трехлетний Майло исчез бесследно.

Спустя месяц с девушкой связались местные чиновники и сообщили, что кота видели на территории аэропорта, но поймать его никто не смог. Животное убежало в близлежащий лес.

Наконец спустя два месяца команда волонтеров выследила животное. Макфадден опубликовала в сети фото найденного любимца. «Угадайте, кто дома на праздники!» — написала она.

История поисков Майло стала вирусной в соцсетях. За развитием событий следили тысячи сочувствующих не только в США, но и Германии.

Анна Лысенко

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