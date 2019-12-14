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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Детройте мощным взрывом снесли столетнюю ТЭС (видео)

Историческое здание рухнуло за несколько секунд.

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Теплоэлектростанцию Conners Creek в американском Детройте снесли запланированным взрывом.

ТЭС открылась еще в 1915 году и сыграла важную роль в развитии города, который стал центром автомобильной промышленности. Сперва станция работала на угле, а затем была переведена на газ.

В 2008 году ТЭС закрыли. Здесь стали проводить выставки под открытым небом, фестивали уличной еды и другие мероприятия.

Теперь на месте здания появится стоянка для новых внедорожников одного из местных автопроизводителей.

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Анна Лысенко

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