Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец случайно выиграл $5 миллионов, потратив 1,5 доллара

Джекпот он сорвал, проведя пару минут в виртуальном казино.

Томми Рош из Лондона всего за пару минут стал миллионером. Пока его супруга Шелли отлучилась в туалет, Томми решил сделать ставку в виртуальном казино. На это он потратил лишь 1,5 доллара. И уже через несколько минут Томми кричал от радости. Оказалось, что с первого же раза он сорвал джекпот в 5 миллионов долларов.

Ни Рош, ни его супруга не верили, что действительно победили. Но уже на следующий день они получили свой выигрыш.

Кто на самом деле побеждает в лотереях?

Эти деньги семье оказались крайне нужны. Дело в том, что супруги воспитывают восьмерых детей. Шелли вынуждена проводить время дома, а Томми совсем недавно лишился работы на заводе. Семья Рош была вынуждена жить в маленькой двухкомнатной квартире на социальное пособие.

Теперь их жизнь изменится кардинальным образом. Первое, что сделали супруги — купили большой частный дом в графстве Кент. У них не только будет шесть спален, но и небольшой участок земли, где Шелли планирует выращивать овощи, фрукты и содержать кур, чтобы иметь собственные продукты.

Кроме того, Рош хотят купить вторую машину и небольшую недвижимость в городе, чтобы можно было ее сдавать в аренду и получать пассивный доход.

Еще одна статья расходов — поездка в Диснейленд, о которой уже давно мечтают их дети.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Фанаты фигурного катания требуют отстранить Татьяну Тарасову
Турция готовится к вторжению в Ливию
Володин объяснил, почему врачи в регионах не получают 80 тысяч
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Названа лучшая актриса десятилетия
Гадкий утенок: как выглядят птенцы разных видов (фото)
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Названа лучшая актриса десятилетия Голливудская ассоциация кинокритиков выбрала лауреатку престижной премии
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 235
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 131
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
5 критических ошибок, которые приводят к аварии
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь