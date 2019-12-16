Британец случайно выиграл $5 миллионов, потратив 1,5 доллара

Томми Рош из Лондона всего за пару минут стал миллионером. Пока его супруга Шелли отлучилась в туалет, Томми решил сделать ставку в виртуальном казино. На это он потратил лишь 1,5 доллара. И уже через несколько минут Томми кричал от радости. Оказалось, что с первого же раза он сорвал джекпот в 5 миллионов долларов.
Ни Рош, ни его супруга не верили, что действительно победили. Но уже на следующий день они получили свой выигрыш.
Эти деньги семье оказались крайне нужны. Дело в том, что супруги воспитывают восьмерых детей. Шелли вынуждена проводить время дома, а Томми совсем недавно лишился работы на заводе. Семья Рош была вынуждена жить в маленькой двухкомнатной квартире на социальное пособие.
Теперь их жизнь изменится кардинальным образом. Первое, что сделали супруги — купили большой частный дом в графстве Кент. У них не только будет шесть спален, но и небольшой участок земли, где Шелли планирует выращивать овощи, фрукты и содержать кур, чтобы иметь собственные продукты.
Кроме того, Рош хотят купить вторую машину и небольшую недвижимость в городе, чтобы можно было ее сдавать в аренду и получать пассивный доход.
Еще одна статья расходов — поездка в Диснейленд, о которой уже давно мечтают их дети.