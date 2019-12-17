16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец нашел на пляже останки существа Юрского периода
Скелет может принадлежать ихтиозавру.
54-летний Джон Гопсилл 14 декабря отправился на прогулку со своими собаками на побережье Столфорда, в Сомерсете в Англии. Однако в тот день прогулка закончилась неожиданно. Собаки привели Джона к останкам древнего существа, которые, судя по всему, вымыло на берег недавним штормом. В песке британец увидел 167-сантиметровый скелет с окаменелой чешуей, возможно, принадлежащий ихтиозавру времен Юрского периода.
Гопсилл называет себя
Однако такую крупную находку британец сделал впервые. О необычном скелете он сразу же сообщил в Сомерсетские архивы и Музей естественной истории, пишет Daily Mail.
Теперь исследователям предстоит детально изучить находку.
Ихтиозавры — это большая группа морских рептилий, которые жили в Юрский геологический период и исчезли в меловой период — около 145−66 миллионов лет назад. Внешне они были похожи на современных дельфинов, а их длина достигала от 1,8 до 13 метров.
Екатерина Гура