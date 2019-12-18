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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф запечатлела «марсианские» пейзажи на Земле (фото)

Невероятная природа.

14
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14
фотографий
14
фотографий

Итальянский фотограф Элеонора Кости недавно вернулась из путешествия по вулканическому острову Лансароте на Канарах. Лансароте является самым большим островом Канарского архипелага. Его часто называют «остров огнедышащих гор», а благодаря вулканам его ландшафт напоминает инопланетный.

Черный песок, многочисленные кратеры, красные дюны, сферические виноградники, «рваные» скалы и другие природные пейзажи совсем не похожи на то, что мы привыкли видеть в обычной жизни.

Фото острова Кости делала при помощи беспилотника, потому ее снимки действительно поражают своим масштабом.

Екатерина Гура

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