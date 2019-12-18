15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф запечатлела «марсианские» пейзажи на Земле (фото)
Невероятная природа.
Итальянский фотограф Элеонора Кости недавно вернулась из путешествия по вулканическому острову Лансароте на Канарах. Лансароте является самым большим островом Канарского архипелага. Его часто называют «остров огнедышащих гор», а благодаря вулканам его ландшафт напоминает инопланетный.
Черный песок, многочисленные кратеры, красные дюны, сферические виноградники, «рваные» скалы и другие природные пейзажи совсем не похожи на то, что мы привыкли видеть в обычной жизни.
Фото острова Кости делала при помощи беспилотника, потому ее снимки действительно поражают своим масштабом.
Екатерина Гура