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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике нашли останки кораблей Кортеса

Он сам приказал затопить судна.

Археологи обнаружили два хорошо сохранившихся 500-летних якоря у побережья Мексиканского залива.

По данным ученых, они могли принадлежать кораблям Эрнана Кортеса, который высадился в Северной Америке в 1519 году еще до свержения империи ацтеков, сообщает Daily Mail.

Как известно, летом в год высадки Кортес приказал затопить корабли, на которых испанцы прибыли на Юкатан, заставив тем самым своих людей продвигаться вглубь и завоевывать новые земли.

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Якори, типичные для начало 1500-х годов, были найдены на глубине 10 и 15 метров рядом с бывшим испанским поселением Вилья-Рика в юго-восточном штате Веракрус, сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики. Длина большего якоря составляет около 4 метров, а ширина — около 1,6 метра.

После изучения якори вернули на морское дно, где они сохранятся лучше, чем на воздухе.

По словам археологов, находка дает основания надеяться, что будут сделаны и новые открытия, проливающие больше света на европейское вторжение в Мексику. Они уже установили 15 других мест в регионе, где начнут поиски испанских галеонов.

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Анна Лысенко

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