В Мексике нашли останки кораблей Кортеса

Археологи обнаружили два хорошо сохранившихся 500-летних якоря у побережья Мексиканского залива.
По данным ученых, они могли принадлежать кораблям Эрнана Кортеса, который высадился в Северной Америке в 1519 году еще до свержения империи ацтеков, сообщает Daily Mail.
Как известно, летом в год высадки Кортес приказал затопить корабли, на которых испанцы прибыли на Юкатан, заставив тем самым своих людей продвигаться вглубь и завоевывать новые земли.
Якори, типичные для начало 1500-х годов, были найдены на глубине 10 и 15 метров рядом с бывшим испанским поселением Вилья-Рика в юго-восточном штате Веракрус, сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики. Длина большего якоря составляет около 4 метров, а ширина — около 1,6 метра.
После изучения якори вернули на морское дно, где они сохранятся лучше, чем на воздухе.
По словам археологов, находка дает основания надеяться, что будут сделаны и новые открытия, проливающие больше света на европейское вторжение в Мексику. Они уже установили 15 других мест в регионе, где начнут поиски испанских галеонов.