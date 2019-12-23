Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда

Всемирно известный уличный художник Бэнкси воссоздал сцену Рождества Христова, в которой маленький Иисус приходит в этот мир под вифлеемской стеной.

В небольшом вертепе Мария с Иосифом склонились над младенцем в яслях. Рядом с ними — традиционные бык и осел, а сверху, вместо рождественской звезды, зияет пулевое отверстие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Работа «Вифлеемский шрам» выставлена в палестинском отеле Walled Off в Вифлееме. «Это отличный способ показать историю Вифлеема, рождественскую историю, по-другому — заставить людей думать больше», — рассказал менеджер отеля Висам Сальсаа в комментарии журналистам.

Ранее Бэнкси нарисовал на вифлеемской стене граффити с девочкой, которая взлетает в небо с воздушными шариками в руке, и несколько других изображений.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как РФ и Украина договорились о транзите газа
Нурмагомедов исполнил мечту российского детдомовца
Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
На грани провала: что ждет мировую экономику в 2020 году
Как живет Армения после революции
ВНИИ труда составил топ-10 самых востребованных профессий России
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения Герои этих проникновенных и нетривиальных советских драм сталкиваются с кризисом в отношениях, переживают непримиримые разногласия и страдают от одиночества вдвоем — «Кино Mail.ru» с ностальгией вспоминает, как люди жили и как тонко чувствовали
Горячие темы на Авто
День Рождения. 251
Многие тут пишут "как в России плохо" 102
Покупка б/у резины, кто как к этому относится? 93
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 82
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Симптом, который указывает на сбой в организме
Салат, который обязателен в год Белой Крысы
3 мощные маски для омоложения
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь