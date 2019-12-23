10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда
Всемирно известный уличный художник Бэнкси воссоздал сцену Рождества Христова, в которой маленький Иисус приходит в этот мир под вифлеемской стеной.
В небольшом вертепе Мария с Иосифом склонились над младенцем в яслях. Рядом с ними — традиционные бык и осел, а сверху, вместо рождественской звезды, зияет пулевое отверстие.
Работа «Вифлеемский шрам» выставлена в палестинском отеле Walled Off в Вифлееме. «Это отличный способ показать историю Вифлеема, рождественскую историю,
Ранее Бэнкси нарисовал на вифлеемской стене граффити с девочкой, которая взлетает в небо с воздушными шариками в руке, и несколько других изображений.
Анна Лысенко