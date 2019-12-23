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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Союзмультфильм» выпустил финал трилогии о медвежонке Умке спустя 50 лет

Колыбельную в нем спела Лариса Долина.

К Новому году студия «Союзмультфильм» выпустила продолжение легендарного мультфильма «Умка».

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«Умка» вышел на экраны в 1969 году и получил огромную популярность благодаря трогательному образу белого медвежонка и колыбельной мамы-медведицы в исполнении Аиды Ведищевой. В 1970 году появилось продолжение мультфильма «Умка ищет друга».

Третья часть под названием «Умка на ёлке» вышла на экраны только спустя 50 лет. Над мультфильмом работал режиссер Александр Воробьев, сценарист Мария Богданова и композитор Иван Урюпин. Умку озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила народная артистка России Лариса Долина.

Анна Лысенко

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