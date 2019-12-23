16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Союзмультфильм» выпустил финал трилогии о медвежонке Умке спустя 50 лет
Колыбельную в нем спела Лариса Долина.
К Новому году студия «Союзмультфильм» выпустила продолжение легендарного мультфильма «Умка».
«Умка» вышел на экраны в 1969 году и получил огромную популярность благодаря трогательному образу белого медвежонка и колыбельной
Третья часть под названием «Умка на ёлке» вышла на экраны только спустя 50 лет. Над мультфильмом работал режиссер Александр Воробьев, сценарист Мария Богданова и композитор Иван Урюпин. Умку озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила народная артистка России Лариса Долина.
Анна Лысенко