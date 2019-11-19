16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превратил героев советских мультфильмов в реальных людей (фото)
Новый взгляд на знакомых персонажей.
Художник Евгений Швенк из Томска сделал интересную серию работ под названием «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове».
Он изобразил разных персонажей известных мультфильмов с реалистичной точностью, сделав их похожими на настоящих людей.
Например, Карлсон на портрете Евгения больше не выглядит абстрактным человеком, а является вполне себе реальным мужчиной «в самом расцвете сил», а Снежная Королева выглядит действительно устрашающе.
Екатерина Гура