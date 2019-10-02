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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из России по-новому изобразила героинь советских мультфильмов

Не Диснеем единым.

Талантливый иллюстратор из России Светлана Кузнецова, которая уже несколько лет живет и работает в Польше, представила замечательную серию работ, посвященную героиням советских мультфильмов. Светлана призналась, что на этот проект ее вдохновили коллеги из других стран, создавшие свои версии диснеевских принцесс.

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Василиса Прекрасная. Листайте, чтобы увидеть старую версию.
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Золушка. Листайте, чтобы увидеть старую версию.
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Шамаханская царица. Листайте, чтобы увидеть старую версию.

«Я решила начать свой собственный проект о принцессах из моей родной страны. Думаю, дело в том, что я много лет живу за границей и начинаю скучать по своей культуре. Все мои иллюстрации изображают принцесс из известных советских мультфильмов, основанных на сказках, таких как “Снежная королева” Ганса Христиана Андерсена или “Бременские музыканты” Братьев Гримм», — рассказала Светлана порталу Bored Panda.

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Принцесса из “Бременских музыкантов”. Листайте, чтобы увидеть старую версию.
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Снежная королева. Листайте, чтобы увидеть старую версию.
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Русалочка. Листайте, чтобы увидеть старую версию.

Художница подчеркнула, что не создавала улучшенные версии знаменитых героинь, а просто хотела показать красоту русской культуры в собственном стиле.

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Принцесса-лебедь.
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Забава Путятишна.

Екатерина Гура

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