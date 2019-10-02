13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из России по-новому изобразила героинь советских мультфильмов
Не Диснеем единым.
Талантливый иллюстратор из России Светлана Кузнецова, которая уже несколько лет живет и работает в Польше, представила замечательную серию работ, посвященную героиням советских мультфильмов. Светлана призналась, что на этот проект ее вдохновили коллеги из других стран, создавшие свои версии диснеевских принцесс.
«Я решила начать свой собственный проект о принцессах из моей родной страны. Думаю, дело в том, что я много лет живу за границей и начинаю скучать по своей культуре. Все мои иллюстрации изображают принцесс из известных советских мультфильмов, основанных на сказках, таких как “Снежная королева” Ганса Христиана Андерсена или “Бременские музыканты” Братьев Гримм», — рассказала Светлана порталу Bored Panda.
Художница подчеркнула, что не создавала улучшенные версии знаменитых героинь, а просто хотела показать красоту русской культуры в собственном стиле.
Екатерина Гура