14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница показала, как выглядели бы диснеевские герои в наши дни (фото)
Современные принцессы не утратили своей индивидуальности.
Чилийская художница Фернанда Суарес давно известна в Instagram благодаря своим оригинальным портретам знаменитостей и персонажей мультфильмов, кино и игр.
Около года назад Фернанда начала создавать серию иллюстраций, в которой переносила известных диснеевских героев в современный мир.
Ее новые работы показывают, как бы выглядели Злая Королева из «Белоснежки» или Венди из «Питера Пэна», живи они сейчас рядом с нами.
Екатерина Гура