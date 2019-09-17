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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница показала, как выглядели бы диснеевские герои в наши дни (фото)

Современные принцессы не утратили своей индивидуальности.

Чилийская художница Фернанда Суарес давно известна в Instagram благодаря своим оригинальным портретам знаменитостей и персонажей мультфильмов, кино и игр.

Около года назад Фернанда начала создавать серию иллюстраций, в которой переносила известных диснеевских героев в современный мир.

Ее новые работы показывают, как бы выглядели Злая Королева из «Белоснежки» или Венди из «Питера Пэна», живи они сейчас рядом с нами.

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Злая Королева, “Белоснежка”
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Венди Дарлинг, “Питер Пэн”
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Урсула, “Русалочка”
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Анастасия, “Анастасия”
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Анна, “Холодное сердце”
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Джейн Портер, “Тарзан”
Во время загрузки произошла ошибка.
Моана, “Моана”
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Джесси, “История игрушек-2”

Екатерина Гура

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