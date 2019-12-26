Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умерла Галина Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре «Современник».

Источник: РИА "Новости"

Режиссер и художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу вечером 23 декабря. Сообщалось, что у Волчек проблемы с сердцем, но директор театра Игорь Попов заявил, что госпитализировали режиссера с воспалением легких. По данным Telegram-канала Mash, 86-летняя 24 декабря Волчек впала в кому. Позже Mash сообщил, что, помимо двойной пневмонии, у артистки диагностировали закупорку легочной артерии.

Галина Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м она окончила школу-студию МХАТ и в 1956 году вместе с другими молодыми актерами, включая Олега Табакова, Волчек стала основателем театра «Современник». В 1972 году она была назначена его главным режиссером, а в 1989 году стала художественным руководителем театра.

Кроме того, Волчек снималась в кино. Среди ее работ роли в фильмах «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон».

В 1989 году Галина Волчек была награждена званием «Народная артистка СССР», а в 2017-м получила звание Героя Труда Российской Федерации.

Галина Волчек
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Водонаева призвала «не рожать рабов для российского государства»
Российская авиакомпания почти в 13 раз завышала цены на билеты
Названы главные события 2019 года (фото)
На могиле Децла в Москве произошел пожар
Таджикистан начал продавать визы за $1 млн
Сборная России пропустила четыре шайбы в первом матче на МЧМ
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Официально: Пелагея разводится с молодым мужем Пара была вместе около трех лет.
Новости партнеров
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь