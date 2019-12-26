20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умерла Галина Волчек
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре «Современник».
Режиссер и художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу вечером 23 декабря. Сообщалось, что у Волчек проблемы с сердцем, но директор театра Игорь Попов заявил, что госпитализировали режиссера с воспалением легких. По данным
Галина Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м она окончила
Кроме того, Волчек снималась в кино. Среди ее работ роли в фильмах «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон».
В 1989 году Галина Волчек была награждена званием «Народная артистка СССР», а в 2017-м получила звание Героя Труда Российской Федерации.