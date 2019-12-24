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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Самую грустную вечеринку» сняли на видео в Красноярске

Свинья, собака и слон танцуют в одиночестве.

В середине декабря в соцсети ВКонтакте распространился видеоролик, снятый жителем Красноярска. На видео, снятом в бывшем «Парке Универсиады» на острове Татышева, показана новогодняя дискотека, которую в Сети уже прозвали «самой грустной новогодней вечеринкой на планете».

Дело в том, что на танцполе каждый вечер танцуют всего три человека: аниматоры в костюмах свиньи, собаки и слона.

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Видео с дискотеки в отредактированном виде опубликовал на своей странице паблик «Я живу в Красноярске». Администраторы группы призвали пользователей поддержать аниматоров и прийти потанцевать вместе с ними. В комментариях многие отозвались положительно и пообещали добавить этой унылой вечеринке немного веселья.

А кое-кто наложил на оригинальное видео другую музыку, чтобы оно выглядело не так печально.

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Екатерина Гура

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