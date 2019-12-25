Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
18Чем запомнился Юрий Лужков
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Эфиопии обнаружили легендарный затерянный город

Находка может пролить свет на причины упадка древней цивилизации.

Источник: Ioana Dumitru

Археологи обнаружили затерянный город Бета Самати — крупный торговый и религиозный центр легендарного Аксумского царства, которое соперничало с Римом.

Древнеэфиопское государство существовало в II—XI веках на территории современных Судана, Эритреи, Эфиопии, Йемена и Саудовской Аравии. Оно играло важную роль в торговле между Римской империей и древней Индией. Это было первое африканское государство к югу от Сахары, чеканившее свои монеты, а также первое, принявшее христианство.

«Это одна из самых важных древних цивилизаций, но люди [на Западе] не знают этого», — сказал New Scientist археолог Майкл Харроуэр из Университета Джона Хопкинса.

Источник: Ioana Dumitru

Бета Самати был большим густонаселенным городом и крупным торговым узлом. Ученые обнаружили здесь каменные стены, руины нескольких зданий, монеты Аксумского царства, надписи, золотое кольцо с печатью и руины базилики IV века. В ней сохранились следы ритуалов, торговли и продуктов питания. Здесь также обнаружили несколько фигурок быков, что может означать смешение языческих и раннехристианских традиций.

Одной из самых важных находок археологи называют черный каменный кулон с изображением христианского креста и надписью «почтенный» на древнеэфиопском языке геэз. Он мог принадлежать священнику, говорят исследователи в отчете, опубликованном в Antiquity.

Источник: Ioana Dumitru

Аксумское царство распалось в первой половине XI века. Ученые считают, что одной из причин упадка стало изменение климата и течения Нила, а также истощение почв и торговая изоляция. Археологи надеются узнать больше о падении легендарной цивилизации благодаря новому открытию.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией
Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым (видео)
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
Число пострадавших в ЧП с Ми-8 достигло шести
В Думе предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Голикова: оптимизация в сфере здравоохранения проведена ужасно
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Новости партнеров
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Чем мы лучше Сингапура. Москва вошла в топ лучших городов мира
Каток-рекордсмен. Уже открыт и ждет россиян
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
Какие профессии подходят лентяям
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь