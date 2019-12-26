17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тюмени построили ледовый городок, в который вмерзла рыба (фото)
В «сюрпризе» винят подрядчика.
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В «сюрпризе» винят подрядчика.
К новогодним праздникам в Тюмени построили ледовый городок. Местные жители заметили в глыбах льда замороженных рыбок.
В комментарии местному изданию 72.ru представители службы благоустройства Центрального округа Тюмени объяснили, что когда лед нарезали для скульптур, рыб видно не было. Их заметили уже во время шлифовки льда.
По данным городских служб, рыб из льда уже убрали.
Лед для городка добывали из Андреевского озера в 5 км от города. По условиям контракта с подрядчиком, он должен быть прозрачным.
Анна Лысенко