12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии построили огромный пряничный город (фото)
Он претендует на мировой рекорд.
В норвежском городе Берген из рождественских пряников собрали целый город, состоящий из 2 тысяч зданий. Здесь можно увидеть дороги, поезда, автомобили, лодки, офисные центры и даже футбольный стадион.
Над творением работали школьники, местные предприниматели и волонтеры. Они использовали 600 кг сладкого печенья, множество конфет, глазури и других украшений. Все продукты были куплены на пожертвования. Городок назвали Pepperkakebyen, что означает «Пряничный город».
Традиция строить пряничный городок к Рождеству в Бергене существует с 1991 года. В этом году творение норвежцев такое огромное, что стало претендентом на мировой рекорд.
Анна Лысенко