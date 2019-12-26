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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии построили огромный пряничный город (фото)

Он претендует на мировой рекорд.

В норвежском городе Берген из рождественских пряников собрали целый город, состоящий из 2 тысяч зданий. Здесь можно увидеть дороги, поезда, автомобили, лодки, офисные центры и даже футбольный стадион.

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Над творением работали школьники, местные предприниматели и волонтеры. Они использовали 600 кг сладкого печенья, множество конфет, глазури и других украшений. Все продукты были куплены на пожертвования. Городок назвали Pepperkakebyen, что означает «Пряничный город».

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Традиция строить пряничный городок к Рождеству в Бергене существует с 1991 года. В этом году творение норвежцев такое огромное, что стало претендентом на мировой рекорд.

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Анна Лысенко

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