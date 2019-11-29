13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец испек для сестры торт, который не каждый отважится съесть (фото)
Но сестра подарок оценила.
Британец Джордж Маккалум любит готовить необычные десерты, которые похожи на другие блюда или даже на несъедобные вещи. Результатами своего кулинарного творчества Джордж делится в Instagram и на ресурсе Reddit.
В конце ноября Джордж опубликовал фото своего нового шедевра — торта, приготовленного специально для сестры. В этот раз десерт оказался в виде человеческой печени. Причем он вышел таким реалистичным, что при одном взгляде на него сразу же пропадает аппетит.
Но оказалось, что это не жесткая шутка, а важное напоминание. Джордж рассказал подписчикам, что 21 год назад его сестре пересадили печень и этим спасли ей жизнь. Теперь каждый год девушка празднует своей второй день рождения, который называет «день рождение печени».
Джордж рассказал, что «жуткий» торт сделан из бисквита и белого шоколада, пищевого красителя и джема, который изображает кровь. На приготовление торта у кондитера ушел всего час, зато украшал он его около 6-ти часов.
Подписчики кондитера оценили его креатив, но отметили, что торт вышел чересчур реалистичным, и съесть его вряд ли бы
Екатерина Гура