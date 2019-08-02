16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике приготовили рекордный 72-метровый сэндвич (видео)
Таким образом местные власти хотят поддержать традиционное блюдо.
В мексиканской столице Мехико прошел традиционный фестиваль, на котором ежегодно десятки поваров готовят самый большой сэндвич в стране.
В этот раз организаторы установили новый местный рекорд, соорудив 72-метровый бутерброд, который в Мексике называют тортой. От обычных сэндвичей торта отличается размером, а также разнообразием начинок и соусов.
Мегасэндвич, который повара сделали в этом году, был разделен на секции, которые готовились по разным рецептам с разными начинками: колбасой, сосисками, мясом и овощами.
Ежегодное приготовление гигантской торты проходит по инициативе местных властей, которые хотят поддержать мексиканских производителей и повысить популярность традиционного блюда.
Екатерина Гура