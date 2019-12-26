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Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
26Кого мы потеряли в 2019 году
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги живут в канадском городе-призраке и ведут блог о своей жизни

Отсутствие соседей и коммуникаций их не пугает.

6
фотографий
6
фотографий

Майкла и Джорджину Парсонс зарубежные СМИ уже окрестили «канадскими Робинзонами». Дело в том, что сейчас супруги являются единственными жителями крохотного островного городка Литл-Бей-Айлендс. Когда-то он был довольно процветающим местом, но в 2019 году окончательно опустел. За последние годы все местные жители покинули свои дома и перебрались в города побольше и поближе к цивилизации.

Работы в городе нет, как и каких-либо заведений. Водопровод отключили еще в 2018 году, а электричества тут не будет с января 2020 года.
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Но супругов Парсонс все это совсем не беспокоит. По признанию Майкла, который вырос в Литл-Бей-Айлендс, он всегда мечтал выйти на пенсию и жить в родном городе. Супруга его мечты поддержала. Отсутствие людей вокруг пенсионеров не пугает: у них есть две собаки, несколько кошек, и целое куриное хозяйство, рассказывает телеканал CTV.

Парсонсы потратили на обустройство своего быта в городе-призраке более 50 тысяч долларов — они установили солнечные батареи, сделали колодец, провели свой водопровод, обзавелись живностью и огородом с теплицами, так что теперь они полностью обеспечивают себя сами.

Раз в несколько месяцев они добираются на лодке до соседнего города и делают закупки всего необходимого. Иногда они ездят в гости к родным в другие города, а иногда друзья приезжают к ним.

Майкл и Джорджина считают свою одинокую жизнь «прекрасной и спокойной» и ведут блог о своих буднях на странице в Facebook, где на их подписаны почти 7 тысяч человек.

Екатерина Гура

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