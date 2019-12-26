18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супруги живут в канадском городе-призраке и ведут блог о своей жизни
Отсутствие соседей и коммуникаций их не пугает.
Майкла и Джорджину Парсонс зарубежные СМИ уже окрестили «канадскими Робинзонами». Дело в том, что сейчас супруги являются единственными жителями крохотного островного городка
Но супругов Парсонс все это совсем не беспокоит. По признанию Майкла, который вырос в
Парсонсы потратили на обустройство своего быта в
Раз в несколько месяцев они добираются на лодке до соседнего города и делают закупки всего необходимого. Иногда они ездят в гости к родным в другие города, а иногда друзья приезжают к ним.
Майкл и Джорджина считают свою одинокую жизнь «прекрасной и спокойной» и ведут блог о своих буднях на странице в Facebook, где на их подписаны почти 7 тысяч человек.
Екатерина Гура