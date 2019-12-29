16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде вырастили «лес» из дорожных указателей (фото)
Первый знак здесь появился почти 80 лет назад.
На озере Уотсон в Канаде «растет» необычный лес, созданный из дорожных знаков со всего мира.
По приблизительным подсчетам, здесь не менее 91 тысячи указателей, привезенных не только из разных городов Северной Америки, но и Дублина, Берлина, Москвы и многих других мест.
Первые указатели в отдаленном лесу на Юконе начали появляться в 1942 году. Начало коллекции положил американский солдат Карл Линдли, который участвовал в строительстве Аляскинского шоссе. Он прибил здесь табличку с названием родного города: «Данвилл, штат Иллинойс, 2835 миль».
С тех пор коллекцию пополняют путешественники. Их усилиями «лес» разросся до 8 тысяч квадратных метров.
Анна Лысенко