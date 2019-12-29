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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде вырастили «лес» из дорожных указателей (фото)

Первый знак здесь появился почти 80 лет назад.

На озере Уотсон в Канаде «растет» необычный лес, созданный из дорожных знаков со всего мира.

По приблизительным подсчетам, здесь не менее 91 тысячи указателей, привезенных не только из разных городов Северной Америки, но и Дублина, Берлина, Москвы и многих других мест.

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Первые указатели в отдаленном лесу на Юконе начали появляться в 1942 году. Начало коллекции положил американский солдат Карл Линдли, который участвовал в строительстве Аляскинского шоссе. Он прибил здесь табличку с названием родного города: «Данвилл, штат Иллинойс, 2835 миль».

С тех пор коллекцию пополняют путешественники. Их усилиями «лес» разросся до 8 тысяч квадратных метров.

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Анна Лысенко

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