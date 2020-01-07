13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Таиланда нашел под капотом гигантскую ящерицу (видео)
И потратил полчаса, чтобы успокоить агрессивное животное.
Житель Таиланда Санти Сорнкаев с женой услышал странные звуки под капотом семейного автомобиля.
Когда супруги заглянули внутрь, то были ошеломлены: возле двигателя лежала ящерица длиной не менее 1,5 метра. Пара из Бангкока не смогла дождаться спасателей и решила достать ящерицу сама. Им на помощь поспешили соседи.
Животное человеческих усилий не оценило. Растревоженная ящерица сопротивлялась и била длинным хвостом.
В конце концов животное достали из машины, связав ему лапы. Позже ящерицу передали в службу охраны животных.
Скорее всего, гигант вылез из близлежащего канала и забрался под капот в поисках тени, прокомментировали специалисты.
Анна Лысенко