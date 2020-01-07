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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Таиланда нашел под капотом гигантскую ящерицу (видео)

И потратил полчаса, чтобы успокоить агрессивное животное.

Житель Таиланда Санти Сорнкаев с женой услышал странные звуки под капотом семейного автомобиля.

Когда супруги заглянули внутрь, то были ошеломлены: возле двигателя лежала ящерица длиной не менее 1,5 метра. Пара из Бангкока не смогла дождаться спасателей и решила достать ящерицу сама. Им на помощь поспешили соседи.

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Животное человеческих усилий не оценило. Растревоженная ящерица сопротивлялась и била длинным хвостом.

В конце концов животное достали из машины, связав ему лапы. Позже ящерицу передали в службу охраны животных.

Скорее всего, гигант вылез из близлежащего канала и забрался под капот в поисках тени, прокомментировали специалисты.

Анна Лысенко

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